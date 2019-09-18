MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeBakan Koca'dan Fatma Girik'e hastanede ziyaret
18.09.2019 - 10:01 | | AA

Bakan Koca'dan Fatma Girik'e hastanede ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yürüme güçlüğü nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören sanatçı Fatma Girik'i ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Bakan Koca'dan Fatma Girik'e hastanede ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Fatma Girik'i, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde ziyaret etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Koca, yürüme güçlüğü şikayetiyle hastaneye başvuran ve tedavisi 10 günden bu yana Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nde devam eden Fatma Girik ile görüştü.

Sanatçının sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Koca, hastane odasında bir süre Girik ile sohbet etti ve kendisine "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Koca, sanatçının durumunu yakından takip ettiğini ve sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni etti.

Fatma Girik de Bakan Koca'ya ziyareti için teşekkür ederek, hastaneden ve hekimlerden memnun olduğunu söyledi.

Bakan Kocadan Fatma Girike hastanede ziyaret

    19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları
    En Çok Okunanlar

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ece Vahapoğlu bebek alışverişinde

    Ece Vahapoğlu bebek alışverişinde

    Bronz Özlem

    Bronz Özlem

    Eser Yenenler bebeğinin ismine karar verdi

    Eser Yenenler bebeğinin ismine karar verdi

    Şarkıcı Fatih Bulut'a, 1 milyon liralık ihtarname

    Şarkıcı Fatih Bulut'a, 1 milyon liralık ihtarname

    Sıradaki Haber