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24.10.2019 - 07:50 |

Bakım trendleri

Dr. Seran Göçer’in ev sahipliğinde, Nişantaşı’ndaki yeni kliniğinde düzenlenen davette, ünlü isimlere yaz sonrası yüzde kalan izlerin yenilenmesi, onarım ve gençleşme uygulamaları tanıtıldı.

Bakım trendleri

Dr. Seran Göçer’in ev sahipliğinde, Nişantaşı’ndaki yeni kliniğinde düzenlenen davette, ünlü isimlere yaz sonrası yüzde kalan izlerin yenilenmesi, onarım ve gençleşme uygulamaları tanıtıldı. Göçer’in bakım trendlerini anlattığı organizasyonda konuklar, güzellik uygulamaları hakkında bilgi sahibi oldu.

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