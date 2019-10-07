Bakü çıkarması!

Ahmet Güneştekin’in ‘Belleğin Alfabesi’ adlı kişisel sergisi, Daax Corporation desteği ve Marlborough Gallery’nin sunumuyla, Bakü Haydar Aliyev Kültür Merkezi’nde ziyarete açıldı. Nesimi Festivali’nin kapanış etkinliğiyle de birleşen organizasyonun açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi Mihriban Aliyev’le, kızları Arzu ve Leyla Aliyev yaptı. Etkinliğe, Elif Dürüst, Levent Kızıl, Aslı Hatemi, Yalçın Ayaydın ve İnci Aksoy da katıldı.