MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeBakü çıkarması!
07.10.2019 - 07:50 |

Bakü çıkarması!

Ahmet Güneştekin’in ‘Belleğin Alfabesi’ adlı kişisel sergisi, Daax Corporation desteği ve Marlborough Gallery’nin sunumuyla, Bakü Haydar Aliyev Kültür Merkezi’nde ziyarete açıldı.

Bakü çıkarması!

Ahmet Güneştekin’in ‘Belleğin Alfabesi’ adlı kişisel sergisi, Daax Corporation desteği ve Marlborough Gallery’nin sunumuyla, Bakü Haydar Aliyev Kültür Merkezi’nde ziyarete açıldı. Nesimi Festivali’nin kapanış etkinliğiyle de birleşen organizasyonun açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi Mihriban Aliyev’le, kızları Arzu ve Leyla Aliyev yaptı. Etkinliğe, Elif Dürüst, Levent Kızıl, Aslı Hatemi, Yalçın Ayaydın ve İnci Aksoy da katıldı.

7 Ekim 2019 Magazin Bülteni7 Ekim 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Renkli kutlama

Renkli kutlama

Peluş kürkler ön planda

Peluş kürkler ön planda

Ödül doğru zamanda geldi

Ödül doğru zamanda geldi

Körfez, yelken ve Picasso...

Körfez, yelken ve Picasso...

Sıradaki Haber