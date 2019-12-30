BALDIZA JEST!

The Rock lakaplı oyuncu Dwayne Johnson, sevdiklerine yaptığı sürprizlere, bir yenisini daha ekledi. 47 yaşındaki aktör, baldızı Aja Elan Hashian’a Noel hediyesi olarak, Cadillac marka Escalade model SUV bir araç aldı. O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Johnson, video’nun altına, “Tanıdığım en iyi kardeşsin. İlk günden beri sevecensin, destekleyicisin ve karizmasın. Seni çok seviyorum” diye yazdı.

Özel günlerde yakınlarını mutlu etmeyi sevdiğini belirten aktör, geçtiğimiz haftalarda da bir sinema salonu dolusu izleyiciye, PlayStation 4 hediye etmişti.