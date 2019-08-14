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HaberlerCadde"Bana 'bazlama surat' diyemezsin!"
14.08.2019 - 11:38

"Bana 'bazlama surat' diyemezsin!"

Oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada kendisinin fotoğraflarını paylaşıp 'bazlama surat' diye yorum yapan takipçiye dava açtı.

"Bana 'bazlama surat' diyemezsin!"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Hande Erçel; ısrarla kendisiyle uğraşan, fiziksel özelliklerini aşağılayan, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçen kişinin cezalandırılmasını istedi.

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; soruşturmada, ünlü oyuncuya kafayı takan kişinin 23 yaşındaki Alp K. olduğu belirlendi. Hande Erçel, Alp K.'nın paylaşımlarının kişilik haklarını ihlal ettiğini belirterek bu içeriklere erişim yasağı konulmasını talep etti. Mahkeme, erişim yasağı talebini kabul etti.

İfadesi alınan Alp K. suçlamaları reddederken, dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar verildi. Ancak Erçel, takipçisiyle uzlaşmadı. Oyuncunun huzurunu bozduğu gerekçesiyle Alp K. hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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