Banu Alkan: Gül ağacı yemek takımımla ev alırım!

Milyon dolarla oynarken bir anda sıfıra indiği günlerden bahseden Banu Alkan, evindeki gül ağacı yemek takımının bile bir ev değerinde olduğunu söyledi.

Yıllardır değişmeyen saç rengiyle ilgili konuşan Afrodit, dünyaca ünlü İtalyan aktris Sophia Loren ile kuaförlerinin aynı olduğunu söyledi.

İşte o ilginç açıklamalar...