22.07.2019 - 11:46
Banu Alkan: Reyting kraliçesiyim
Yeşilçam'ın 'Afrodit'i Banu Alkan, geçtiğimiz gün Kartal İstMarina Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Akşam saatlerinde geldiği AVM'de bir restoranda Karadeniz yemekleri tadan Banu Alkan, çıkaracağı 'Parfüm' adlı albümü için, "Bomba gibi geliyorum" dedi.
Son zamanlarda magazin gündeminden inmeyen YouTuber Reynmen hakkında konuşan oyuncu, "Yeni nesil genç oyuncuları başarılı bulduklarım var. Fakat bir anda şöhret olup bir anda kaybolmaları da çok üzücü bir şey. Bir starın aranmaması çok kötü bir şey. Ben hayatımda hiç bunu yaşamadım çok şükür. Hala reytinglerde bir numarayım, hatta reyting kraliçesiyim" şeklinde konuştu.
Banu Alkan, son zamanlarda magazin gündeminden inmeyen YouTuber Reynmen hakkında, "Reynmen'i çok başarılı buluyorum. Tebrik etmek lazım kendisini bu bir büyük başarı. Kimseye konuşmak düşmez" ifadelerinde bulundu.
Eve düşen buz kütlesi çatıyı deldiBurdur'un Yeşilova ilçesinde, Süleyman Ocak'a ait evin çatısına buz parçası düştü. Yolcu uçağından düştüğü değerlendirilen buz parçası, hasara yol açtı. Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilova ilçesi Yarışlı köyünde meydana geldi. Süleyman Ocak'a ait tek katlı müstakil evin çatısına buz kütlesi düştü. Çatıyı ve tavanı delen buz kütlesi oturma odasına düşünce maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince buz kütlesi üzerinde inceleme yapılıp, numune alındı. Buz kütlesinin yolcu uçağından düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.