Banu Alkan: Reyting kraliçesiyim

Akşam saatlerinde geldiği AVM'de bir restoranda Karadeniz yemekleri tadan Banu Alkan, çıkaracağı 'Parfüm' adlı albümü için, "Bomba gibi geliyorum" dedi.

Son zamanlarda magazin gündeminden inmeyen YouTuber Reynmen hakkında konuşan oyuncu, "Yeni nesil genç oyuncuları başarılı bulduklarım var. Fakat bir anda şöhret olup bir anda kaybolmaları da çok üzücü bir şey. Bir starın aranmaması çok kötü bir şey. Ben hayatımda hiç bunu yaşamadım çok şükür. Hala reytinglerde bir numarayım, hatta reyting kraliçesiyim" şeklinde konuştu.

Banu Alkan, son zamanlarda magazin gündeminden inmeyen YouTuber Reynmen hakkında, "Reynmen'i çok başarılı buluyorum. Tebrik etmek lazım kendisini bu bir büyük başarı. Kimseye konuşmak düşmez" ifadelerinde bulundu.





