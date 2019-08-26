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26.08.2019 - 14:02

Banu Noyan ile Ata Çağlayan evlendi

Organizatör Banu Noyan, önceki gün yüksek bilgisayar mühendisi ve reklamcı Ata Çağlayan ile Hollanda Türk Büyükelçiliği'nde Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan'ın kıydığı nikahla evlendi.

Banu Noyan ile Ata Çağlayan evlendi

Banu Noyan'ın nikah şahitliğini Hollanda'da 'yılın iş kadını' unvanını alan Hülya Aydın, Ata Çağlayan'ın şahitliğini ise NETUBA (Hollanda Türkiye İş Konseyi) Hukuk İşleri Sorumlusu Tarık Saki yaptı. Banu Noyan'ın 13 yaşındaki kızı Banu Miray, annesinin nedimeliğini yaptı.

İkili, kısa süre önce Ata Çağlayan'ın verdiği bir davette tanışmıştı. Sürpriz aşklarını nikahla taçlandıran çift, törenin ardından Hollanda'nın yel değirmenleriyle ünlü Zaan Bölgesi ve Erasmus Köprüsü'nde mutluluk pozu verdi.

Çağlayan çifti, işlerinin yoğunluğu nedeniyle balayına ilerleyen günlerde çıkacak.

Banu Noyan ile Ata Çağlayan evlendi

Banu Noyan ile Ata Çağlayan evlendi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Malazgirt Zaferi klibiMilli Savunma Bakanlığı Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz zaferlerinin yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı.
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