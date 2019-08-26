Banu Noyan ile Ata Çağlayan evlendi

Banu Noyan'ın nikah şahitliğini Hollanda'da 'yılın iş kadını' unvanını alan Hülya Aydın, Ata Çağlayan'ın şahitliğini ise NETUBA (Hollanda Türkiye İş Konseyi) Hukuk İşleri Sorumlusu Tarık Saki yaptı. Banu Noyan'ın 13 yaşındaki kızı Banu Miray, annesinin nedimeliğini yaptı.

İkili, kısa süre önce Ata Çağlayan'ın verdiği bir davette tanışmıştı. Sürpriz aşklarını nikahla taçlandıran çift, törenin ardından Hollanda'nın yel değirmenleriyle ünlü Zaan Bölgesi ve Erasmus Köprüsü'nde mutluluk pozu verdi.

Çağlayan çifti, işlerinin yoğunluğu nedeniyle balayına ilerleyen günlerde çıkacak.

