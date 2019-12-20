Banu Zorlu: Safiye saati geri almadı

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Zorlu, Safiye Soyman’ın kendisine hediye ettiği 10 bin dolar değerindeki saati geri aldığı yönündeki haberlere yanıt verdi.

Şarkıcı, “Bugün takmadım. Çok polemik oldu. Safiye Soyman’ı üzdüler. Saat gerçek mi? Gerçekse geri mi aldı? Diye Safiye hanım beni çok seviyor. Seda Sayan bana dedi ki Safiye seni çok seviyor. Ben önce kabul etmek istemedim o saati eşi var çocukları var laf olur diye Safiye hanım bana dedi ki “Banu bunu sana veriyorum almazsan eğer hayatım boyunca seni affetmem bunu sakla hatıra olarak gönlümden koptu” dedi.

Zorlu, Safiye Soyman’a yılbaşı hediyesi olarak altın bir kolye aldığını söyledi.