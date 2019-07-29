Banu'nun sevgili kriterleri

Yöresel yemeklerden tadan şarkıcı, bir ara ocakbaşının arkasına geçti, sonrasında da künefeye şerbet döktü. Uzun süredir hayatında kimsenin olmadığı hatırlatılan şarkıcı, “Sevgilinizinde kriter arıyor musunuz?” sorusuna, “Başarılı, kültürlü ve statü sahibi olması önemli. Eğitimi önemli, en azından iki lisan bilsin. Bir gustosu olması lazım. Seyahati çok seviyorum. Amerika’ya, ibiza’ya gidebilmeyiz. Bu dengenin altında birisiyle zaten imkansız“ cevabını verdi.