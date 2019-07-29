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29.07.2019 - 07:50

Banu'nun sevgili kriterleri

Banu Zorlu, önceki akşam Ataşehir Watergarden’daki Antebin İçi adlı mekanın davetine katıldı.

Banu'nun sevgili kriterleri

Yöresel yemeklerden tadan şarkıcı, bir ara ocakbaşının arkasına geçti, sonrasında da künefeye şerbet döktü. Uzun süredir hayatında kimsenin olmadığı hatırlatılan şarkıcı, “Sevgilinizinde kriter arıyor musunuz?” sorusuna, “Başarılı, kültürlü ve statü sahibi olması önemli. Eğitimi önemli, en azından iki lisan bilsin. Bir gustosu olması lazım. Seyahati çok seviyorum. Amerika’ya, ibiza’ya gidebilmeyiz. Bu dengenin altında birisiyle zaten imkansız“ cevabını verdi.

Benimle Söyle'de Eftalya Fettahoğlu sesiyle geceye damga vurduKanal D ekranında yayınlanan Benimle Söyle yarışması yarı finalde Eftalya Fettahoğlu Emirmiran "Türkmen Gelini" türküsüyle geceye damga vurdu.
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