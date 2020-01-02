İlk 45’liği 1962 yılında yayınlanan, 1 Şubat 1999 tarihinde Kadıköy’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, Türkiye'nin efsane sanatçılarından Barış Manço, her yıl olduğu gibi doğum günü olan 2 Ocak'ta çeşitli etkinliklerle anılacak.

1991'de 'Devlet Sanatçısı' unvanına layık görülen usta sanatçı, 56 yıllık yaşamında 'Dağlar Dağlar', 'Gülpembe', 'Arkadaşım Eşek' gibi her dönem dinlenen yüzlerce şarkı üretti. Ekim 1988'de TRT 1’de çocuk ve aileye yönelik bir eğitim kültür ve eğlence programı olarak başlayan, Barış Manço'nun sunduğu "7’den 77’ye", Haziran 1998'de 378'inci kez ekrana gelerek Türk televizyonculuğunda ulaşılması zor bir rekoru kırdı.

Sanatçının yaşadığı ev, 2010 yılında Kadıköy Belediyesi ve Manço ailesi iş birliğiyle müzeye dönüştürüldü.