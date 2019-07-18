Barışma hikayesi

Katy Perry, Taylor Swift ile yıllar süren düşmanlığını nasıl bitirdiğini anlattı. Bir radyo programına katılan Perry, bu duruma 'süreç' diyerek, Swift’in Reputation ismini verdiği dünya turnesine çıkmadan önce harekete geçme kararı aldığını açıkladı.

“Ona gerçek bir zeytin dalı ve özür dilediğimi yazan bir not gönderdim” şeklinde konuşan Perry, eski rakibesiyle ortak pek çok noktalarının olduğunu fark ettiğinde, onu desteklemenin kendisi için çok önemli olduğunu hissettiğini söyledi. Birkaç etkinlikte bir araya geldikten sonra cesaretini topladığını belirten Perry, “Ona, ‘Selam, uzun zaman oldu ve biraz daha büyüdüğümüzü düşünüyorum. Sana üzgün olduğumu, gerçekten senin için burada olduğumu ve seni sevdiğimi söylemek istedim. Umarım gelecekte arkadaş olabiliriz’ dedim” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, birbirlerinin numaralarını alıp mesajlaştıklarını anlattı. Swift’in ‘You Need to Calm Down’ parçasında birlikte kamera karşısına geçen Perry, “Birbirimize güvenebiliriz. Bu bizim için bir değişim fırsatı ve umarım diğer insanlar da bundan bir şeyler öğrenir” dedi.

İki popçu, 2013 yılında Swift’in Perry’nin dansçılarını çaldığı iddiasıyla küsmüştü.