27.08.2019 - 16:43
Baş başa alışveriş
Uzun bir süredir ortalarda gözükmeyen yakışıklı oyuncu Erkan Petekkaya, önceki gün eşi Didem Petekkaya ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.
Eşi Didem hanım ile birlikte meydan katında bulunan mağazaları dolaşan Erkan Petekkaya’ya ilgi bir hayli yoğundu.
Yanına gelen sevenleri ile uzun uzun sohbet edip onlarla yakından ilgilenen başarılı oyuncunun bu samimi ve içten tarı herkes tarafından takdirle karşılandı. Petekkaya, alışveriş sonrasında ise eşi Didem hanımla birlikte baş başa yorgunluk kahvesi içmeyi de ihmal etmedi.
Bülent Ersoy ve Selami Şahin, Harbiye'de tarih yazdıTürk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy ile usta besteci ve yorumcu Selami Şahin, dün akşam Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı.