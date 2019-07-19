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19.07.2019 - 13:05

Baş başa öğle yemeği

Geçtiğimiz ay iş insanı Cenk Küpeli ile dünyaevine giren eski manken Demet Şener, önceki gün eşiyle birlikte Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı.

Baş başa öğle yemeği

Öğlen saatlerinde geldikleri AVM’de koyu bir sohbete oturan Demet Şener-Cenk Küpeli çifti, burada baş başa yemek yedi.

Daha sonra el ele gezip reyonlardaki ürünleri inceleyen çift, vale noktasına gidip araçlarını teslim aldıktan sonra AVM’den ayrıldı.

Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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