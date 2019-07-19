Baş başa öğle yemeği

Öğlen saatlerinde geldikleri AVM’de koyu bir sohbete oturan Demet Şener-Cenk Küpeli çifti, burada baş başa yemek yedi.

Daha sonra el ele gezip reyonlardaki ürünleri inceleyen çift, vale noktasına gidip araçlarını teslim aldıktan sonra AVM’den ayrıldı.