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24.09.2019 - 15:57 |

Baş başa öğle yemeği

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Dursun Özbek, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

Baş başa öğle yemeği

Eşiyle birlikte geldiği AVM’de mağazaları gezip yeni sezon alışverişini yapan Dursun Özbek, daha sonra Parle Restaurant'da eşiyle birlikte baş başa öğle yemeği yedi.

Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!
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