Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelerek bir takım eksiklerini tamamlayan Bülent Şakrak ile eşi Ceyda Düvenci, daha sonra Markalar Sokağı'nda çıkarak Masa Restaurant'da baş başa öğle yemeği yedi.

Evlilikleri ile sanat camiasında örnek gösterilen çift, günün ilerleyen saatlerinde AVM'den ayrıldı.