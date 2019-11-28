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28.11.2019 - 12:49 |

Baş başa öğle yemeği

2015 yılında evlendikten sonra oğulları Ali'yi kucaklarına alan oyuncu çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelerek bir takım eksiklerini tamamlayan Bülent Şakrak ile eşi Ceyda Düvenci, daha sonra Markalar Sokağı'nda çıkarak Masa Restaurant'da baş başa öğle yemeği yedi.

Evlilikleri ile sanat camiasında örnek gösterilen çift, günün ilerleyen saatlerinde AVM'den ayrıldı.

28 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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