25.09.2019 - 07:50 |
Baş başa yemek
Ayşe Kucuroğlu, sevgilisi Alex Papantoniou ile alışverişe çıktı.
Ev tekstil mağazalarını dolaşan ikili, günün sonunda baş başa akşam yemeği yedi.
Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!