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25.09.2019 - 07:50 |

Baş başa yemek

Ayşe Kucuroğlu, sevgilisi Alex Papantoniou ile alışverişe çıktı.

Baş başa yemek

Ev tekstil mağazalarını dolaşan ikili, günün sonunda baş başa akşam yemeği yedi.

Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!
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