Başak Sayan köpeğiyle alışverişte

Köpeği ile birlikte alışverişe çıkan Başak Sayan, "İkizlerden birisinin ufak bir rahatsızlığı vardı. Onun için eczaneye geldim. Dışarı çıkmışken de köpeğimi de gezdireyim dedim. Beraber alışverişe geldik" açıklamasında bulundu.

Son kitabının yakaladığı başarıdan oldukça mutlu olduğunu söyleyen Sayan, önümüzdeki aylarda imza günleri ile sevenleriyle buluşacağı müjdesini verdi.