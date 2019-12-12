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12.12.2019 - 13:40 |

Başak Sayan köpeğiyle alışverişte

Son zamanlarda yazdığı kitaplarla adından sıkça söz ettiren Başak Sayan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Başak Sayan köpeğiyle alışverişte

Köpeği ile birlikte alışverişe çıkan Başak Sayan, "İkizlerden birisinin ufak bir rahatsızlığı vardı. Onun için eczaneye geldim. Dışarı çıkmışken de köpeğimi de gezdireyim dedim. Beraber alışverişe geldik" açıklamasında bulundu.

Son kitabının yakaladığı başarıdan oldukça mutlu olduğunu söyleyen Sayan, önümüzdeki aylarda imza günleri ile sevenleriyle buluşacağı müjdesini verdi.

Yunanistan'dan skandal hareketYunan askerinin göçmenleri yasa dışı yollarla Türkiye tarafında bıraktığı görüntüler ortaya çıktı.
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Cadde Yazarları

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