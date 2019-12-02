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02.12.2019 - 07:50 |

‘Bashibazouk’ görücüye çıktı

Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı (EKAV), The Empire Project iş birliğiyle gerçekleşen ‘Bashibazouk’ sergisine Ekavart Gallery’de ev sahipliği yapıyor.

‘Bashibazouk’ görücüye çıktı

Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı (EKAV), The Empire Project iş birliğiyle gerçekleşen ‘Bashibazouk’ sergisine Ekavart Gallery’de ev sahipliği yapıyor. Çalışmalar arasında; Mehmet Güleryüz, Can Pekdemir, Emin Altan ve Çınar Eslek’in daha önce görülmemiş eserleri de yer alıyor. ‘Bashibazouk’ ismi, Osmanlı’da düzensiz, gönüllü askerlerden oluşan, düşmanı korkutan, izci ve gözcü görevleri yapan kişilerden kurulu ordudan geliyor. Sergi de, güncel kültür sahnesinde insanlık haline, sanatçıların keşfeden, zorlayan ve risk alan yapıtlarının doğası sebebiyle, ‘Bashibazouk’ kelimesinin çağrışımlarına bir atıf niteliği taşıyor. Sergi, 28 Aralık’a kadar ziyarete açık olacak.

3 Aralık 2019 Magazin Bülteni3 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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