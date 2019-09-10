‘Basit birisiyim’

ABD’li oyuncu Anne Hathaway, Türk Hava Yolları’nın çıkardığı Skylife dergisine konuk oldu. Şu sıralar ikinci çocuğuna hamile olan ve doğum için gün sayan 36 yaşındaki aktris, oyunculuk kariyeri, özel hayatı ve geçtiğimiz aylarda vizyona giren ‘Düzenbazlar’ (The Hustle) filmiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

- Bir film, müzik, kitap veya televizyon şovu olsun, verdiğiniz duygusal tepkinin yoğunluğunda şaşırdığınız en son sanat eseri neydi?

Phantom Thread’ filmine bayıldım. Bir Paul Thomas Anderson eserini beğenmem şaşırtıcı bir şey değil ama 70 milimetre formatında üç saatlik bir film izlemenin lüksü, temposu, mizahı ve buluşları benim için çok şey ifade ediyor.

- Bir filmi seçerken sizi motive eden unsurlar nelerdir?

Bunun ne demek olduğunu yeni yeni öğrenmeye başlıyorum. İlk zamanlar oyunculuğu seviyor ama nasıl yapılacağını tam bilmiyordum. O yüzden en iyi yönetmenlerle çalışmak istedim ve en iyi insanları bulmaya odaklandım. Sonra aynı şekilde devam etti. Bana gerçekten ilham veren ve sanatsal açıdan iddialı olan insanları arıyorum. Dört dörtlük filmler yapmaktan hoşlanıyorum. 7’den 70’e herkesin sevmesini istiyorum. Yüzeyde tamamen net olmayan, kendini kolay ele vermeyen, bir gizemi bulunan ve herkese göre olmayan projelerde yer almayı seviyorum.

- Huzur bulduğunuz yer neresidir?

Basit bir insanım. Eşim ve oğlumla birlikteyken nerede olursak olalım çok mutluyum. İlişkimizde işe gitmek için evden ayrılan kişiyim, eşim de ayrılıyor ama ben daha fazla yapıyorum. Bu yüzden birlikte olduğumuz anların kıymetini biliyorum. Ama kesin bir yer vermek gerekirse, mutfakta olup herkes için yemek yapmayı seviyorum. Orada huzur buluyorum. Oğluma bir kazak verdiğimde onu alması, bir ihtiyacını öngörerek karşılamak ve bunu fark etmesini sağlamak iyi hissettiriyor. Hayattaki o basit anlar beni en çok mutlu eden şeyler.

‘Bana genelde yüksek fiyat veriyorlar’

- Son filminiz ‘Düzenbazlar’ (The Hustle) hakkında konuşalım. Sizce insanları düzenbazlığa iten şey nedir?

Gerçekten bilmiyorum. Filmdeki karakterimin motivasyonunu bulmak için çok zaman harcadık, ‘Bir hikayesi var mıydı? Nasıl bir çocukluk geçirmişti? Annesi de düzenbaz mıydı? Böyle bir aileden mi geliyordu?’ sonunda bunun sebebinin iyi olduğu ve sevmesi olduğuna karar verdim. Aynı zamanda dünya çapında eşit gelir elde edinceye kadar kurallara göre oynayan her kadının, aslında düzenbazlık kurbanı olduğu konusunun tartışılmasından yanayım.

- En son ne zaman sizi kandırmaya çalışan biriyle karşılaştınız? Özel ya da iş hayatınızda sırf ünlü olduğunuz için böyle bir şey yaşadınız mı?

Bu tür şeyleri çok yaşıyorum. Fiyat teklifi alırken bana yüzde 20 civarında fazla fiyat söylendiğini görüyorum. Bu genelde yaşanan bir durum. En son bir cilt estetisyeninin kredi kartımdan düzensiz aralıklarla para çektiğini fark ettim ve bunun bir muhasebe hatası olduğunu düşündüm. Ama anlaşıldı ki, bunu birçok insana daha yapmış. Bu yüzden müdahale etmek durumunda kaldık.