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30.10.2019 - 07:50 |

Başkanlık esprisi!

John Legend ve Chrissy Teigen, çocukları Luna ve Miles ile Vanity Fair dergisinin aralık sayısına kapak oldu.

Başkanlık esprisi!

John Legend ve Chrissy Teigen, çocukları Luna ve Miles ile Vanity Fair dergisinin aralık sayısına kapak oldu. 5 Kasım’da raflardaki yerini alacak dergi için Mark Seliger’in objektifine poz veren aile, eğlenceli kareleriyle dikkat çekti. Legend, 2020 yılında ABD başkanlığına aday olacağını söyleyerek, espri yaptı.

Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.
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