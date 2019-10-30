Başkanlık esprisi!

John Legend ve Chrissy Teigen, çocukları Luna ve Miles ile Vanity Fair dergisinin aralık sayısına kapak oldu. 5 Kasım’da raflardaki yerini alacak dergi için Mark Seliger’in objektifine poz veren aile, eğlenceli kareleriyle dikkat çekti. Legend, 2020 yılında ABD başkanlığına aday olacağını söyleyerek, espri yaptı.