Başkent'te moda rüzgarı

Wedding Dream Ankara; Mehtap Özdoğan, Emel Oysal ve Can Korur’un ev sahipliğinde, yerli-yabancı 40 markanın katılımıyla JW Marriott Hotel’de gerçekleşti. Ünlü modacıların yer aldığı etkinlikte, son moda gelinlik ve damatlıkların yanı sıra mücevher, saçla makyaj modelleri de tanıtıldı. Fuar kapsamındaki panelde Hakan Akkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın giyim tarzı hakkında, “Protokol, dünyada en çok zorlanılan tarz. Emine Hanım, ‘First lady’ler arasında en iyi giyinenlerden... Geleneksel ve moderni doğru parçalarla bir araya getiriyor” dedi. Vatandaşlardan ilgi gören fuarın gelirinin, TSK Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağı açıklandı.

Bir gelin ve damadın düğün hazırlıklarına başlamadan önce, gelin makyajından balayı aşamasına kadar bütün süreçleri düşünerek, bu etkinliği tasarladıklarını söyleyen Özdağan ise, “Hedef kitleye ulaştığımızı düşünüyorum. Ankara’da ilk defa böyle bir organizasyon yaptık. Başka şehirlerde de devam etmeyi planlıyoruz” diye konuştu. JW Marriott Ankara, Parla Mücevherat, Akfen Holding, İbakimya ve SAK Organizasyon’un sponsorluğundaki etkinlikte, Hakan Akkaya, Atıl Kutoğlu, Rıfat Yüzüak, Dilek Avşar, Tuvana Büyükçınar, Özlem Yıldız ve Yonca Evcimik, panellere katıldı.



