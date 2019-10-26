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26.10.2019 - 07:50 | | SİNA KOLOLOĞLU

Başrol Bahadır’ın

Gökçe Bahadır, Sezen Aksu’nun şarkılarından ilham alınarak hazırlanan ‘İzmir’in Kızları’ müzikalinin başrolü oldu. Oyuncu, Minik Serçe’nin şarkılarını söyleyecek

Başrol Bahadır’ın

Sezen Aksu’nun şarkılarından ilham alınarak hazırlanan ‘İzmir’in Kızları’ müzikalinin başrolü, Gökçe Bahadır oldu. Yapım şirketi Most Production, uzun süredir görüştüğü oyuncuyla, her konuda anlaştı. Son dönemde sahnede şarkı söylemeye de başlayan Bahadır, gösteride Minik Serçe’nin fenomen eserlerini
seslendirecek.

Başrol Bahadır’ın

Oyuncu, önümüzdeki günlerde yapımcıyla Aksu’nun evine giderek, müzikalde seslendireceği şarkılara karar verecek. Aralık ayının ilk günlerinde provalara başlayacak oyuncu, “Hem eğlenip, hem güleceğimiz hem de hüzünleneceğimiz bir iş olacak” şeklinde konuştu. Projenin prömiyeri ise şubat ayında yapılacak.

25 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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