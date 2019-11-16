Baştan çıkaran koku

Initio, yeni kokusu ‘Atomic Rose’u, Boreal Showroom’da düzenlediği etkinlikle tanıttı. Avrupa bölge müdürü Thibaut Desbazeille, La Déesse kurucu ortakları Birgül Ulucan Öztürk ve Gamze Ulucan ev sahipliğinde gerçekleşen davete, aralarında Begüm Kütük, Gonca Vuslateri, Meltem Kazaz, Gökay Gündoğdu ve Ümit Karalar’ın da olduğu çok sayıda isim katıldı.

Saf enerjinin canlılığını tatlı sarhoşluğa dönüştüren Atomic Rose, gül esansını olağanüstü bir koku deneyimine dönüştürüyor.