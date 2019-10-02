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02.10.2019 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN

Bayburt günlüğü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un düzenlediği ‘QNB Finansbank’la Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesinin ilk durağı, Bayburt oldu

Bayburt günlüğü

Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizmin öneminin artırılması adına kültür turları düzenleyen Pervin Ersoy, ‘QNB Finansbank’la Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesi kapsamında destekçileriyle Bayburt’a gitti. Rotahane ve Sacred7 Travel tarafından gerçekleştirilen tura, Oktay Kaynarca, Nilgün Bodur, Evrim Kırmızıtaş ve Uğur Murathan’ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler katıldı. Saffet Emre Tonguç’un rehberliğiyle renklenen seyahatte ilk gün, Erzurum’un tarihi ve keşfedilesi güzellikleri ziyaret edilirken, ardından Bayburt’a uzanan ekip, 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü’nün de sahibi, yerel ve yabancı sanatçıların eserlerinden oluşan Baksı Müzesi’ne gitti. Bölgenin ekonomik yaşamını canlandırmayı hedefleyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’dan müzenin hikayesi dinleyen katılımcılar, ‘Aşina’ adlı yeni serginin açılışını yaptı. Gezilerden elde edilen gelir, Ersoy’un kurucu üyesi olduğu ‘Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği’nin, okul öncesi eğitim imkanı bulamayan çocuklar için hayata geçireceği anaokulu projesine aktarılacak.

Bayburt günlüğü

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