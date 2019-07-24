Bayburt'ta Tuğba Yurt konseri

Pop müziğinin başarılı kadın yorumcularından Tuğa Yurt, Bayburt’ta ilk kez sahne aldı. Yurt, hareketli şarkılardan oluşan repertuvarı ile konser alanını dolduran yüzlerce hayranını coşturdu.

1,5 saatlik performansı boyunca bir an olsun yerinde durmayan ve sahnede adım atmadık yer bırakmayan genç Yurt, hemen her şarkısına koro halinde eşlik eden yüzlerce kişiye teşekkür etti.