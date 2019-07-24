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24.07.2019 - 12:51| İHA

Bayburt'ta Tuğba Yurt konseri

25. Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında konser veren şarkıcı Tuğba Yurt, Bayburtluları coşturdu.

Bayburt'ta Tuğba Yurt konseri

Pop müziğinin başarılı kadın yorumcularından Tuğa Yurt, Bayburt’ta ilk kez sahne aldı. Yurt, hareketli şarkılardan oluşan repertuvarı ile konser alanını dolduran yüzlerce hayranını coşturdu.

1,5 saatlik performansı boyunca bir an olsun yerinde durmayan ve sahnede adım atmadık yer bırakmayan genç Yurt, hemen her şarkısına koro halinde eşlik eden yüzlerce kişiye teşekkür etti.

Lerzan Mutlu’dan ‘selülit yok’ videosuLerzan Mutlu, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından bikinili karelerini yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı, bu defa selüliti olmadığını gösteren paylaşımlarda bulundu.
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