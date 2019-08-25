Baykam’dan 141’inci sergi

Baykam’ın bu yıl tanıtımını gerçekleştirdiği ‘Sanat Tarihi Haritası’da, iki farklı edisyonuyla ilgi gördü. Açılışa, İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, Ercan Karakaş, Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Nurperi Toker-Sinan Özlen, Erman Toroğlu, Tamer Levent, Alaaddin Aksoy, Hanefi Yeter, Barış Sarıbaş, Bodrumart Başkan Yardımcısı İnci Başağa, emekli büyükelçi Oğuz Demiralp ve eşi Hülya Hanım katıldı.

Sergi, 14 Eylül’e kadar devam edecek.