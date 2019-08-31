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31.08.2019 - 07:50

Bayraktar’a büyük ilgi

Selim Bayraktar, Başkurdistan Cumhuriyeti’nin başkenti Ufa’da gerçekleşen ‘Silver Akbuzat-Etnik Film Festivali’nde ilgiyle karşılandı.

Bayraktar’a büyük ilgi

Onur konuğu olarak etkinliğe katılan oyuncu, sahnede ülkenin 12 bin yıllık geçmişe sahip etnik müzik aleti, ağız kopuzunu çalarak hayranlarına teşekkür etti.Selim Bayraktar, Başkurdistan Cumhuriyeti’nin başkenti Ufa’da gerçekleşen ‘Silver Akbuzat-Etnik Film Festivali’nde ilgiyle karşılandı. Onur konuğu olarak etkinliğe katılan oyuncu, sahnede ülkenin 12 bin yıllık geçmişe sahip etnik müzik aleti, ağız kopuzunu çalarak hayranlarına teşekkür etti.Bayraktar, ayrıca kendi adına düzenlenen Türkmen atlarının yarıştığı organizasyona da katılıp, birinciye kupasını verdi. 

30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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