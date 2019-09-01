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01.09.2019 - 07:50

Bayram coşkusu

Ayta Sözeri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Bodrum Forte’de sevenleriyle buluştu.

Bayram coşkusu

Ayta Sözeri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Bodrum Forte’de sevenleriyle buluştu. Başarılı yorumcuyu, Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay’ın yanı sıra Serkan User, Mutlu Akkılıç, Türkan Gürsel, Sema Çelebi, Nesrin Eyilik, Canan İmer, Aysel Akçay, Nurhan Tarman ve Nuray Fenercioğlu izledi.

Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.
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