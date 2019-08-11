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11.08.2019 - 07:50| LALE DANIŞMAN

‘Bayramda eğlenceye doyacağız’

Sosyal yaşamın ünlü ismi Didem Özgen, Kurban Bayramı’nda dostlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

‘Bayramda eğlenceye doyacağız’

Bodrum Yalıkavak’taki Plaj Evleri ve Barbelo Beach’i hizmete açan iş insanı, “Son derece hareketli geçen sezonu, bayramdaki farklı performanslarla unutulmaz kılmayı planlıyoruz” diyerek duygularını dile getirdi. 

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor!Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu ve en değerli markası Türk Hava Yolları, Açıkhava konserleri ile müziğin dev isimlerini Harbiye Sahnesi’nde buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçıları Harbiye’de ağırlayacak.
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