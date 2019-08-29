Bazzar’a yoğun ilgi

Rönesans Gayrimenkul sponsorluğunda, akrobasi, müzik ve dans şovlarına imza atan ekip, son gösterisini 1 Eylül’de yapacak. ‘Bazzar’ı önceki akşam izleyenler arasında, Zeynep Kartal, Esra Bilgiç, Emek Külür, Yonca Evcimik, Ahmet Güneştekin ve Murat Pilevneli gibi tanıdık isimler yer aldı.