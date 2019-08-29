29.08.2019 - 07:50| EMRAH AKÇAAY
Bazzar’a yoğun ilgi
Alchemy Project tarafından getirilen Cirque du Soleil’in ‘Bazzar’ şovu, ilk haftasında Hilltown Alışveriş Merkezi İstanbul’da, sanat ve cemiyet hayatından renkli simalarının akınına uğradı.
Rönesans Gayrimenkul sponsorluğunda, akrobasi, müzik ve dans şovlarına imza atan ekip, son gösterisini 1 Eylül’de yapacak. ‘Bazzar’ı önceki akşam izleyenler arasında, Zeynep Kartal, Esra Bilgiç, Emek Külür, Yonca Evcimik, Ahmet Güneştekin ve Murat Pilevneli gibi tanıdık isimler yer aldı.