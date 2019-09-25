Bebeğini Amerika'da doğuracak

Kendisine şiddet uygulayan sevgilisi Temel Kankıran’a dava açan Ceren Kaplakarslan, güvenliği için annesiyle Amerika’ya gitti. Duruşma öncesi ikilinin avukatları Gökçe Yıldırım ile Yeşim Gençer, Gayrettepe Kats Sahne’deydi. Kaplakarslan’ın daha önce kadına şiddeti anlatan bir oyunda rol aldığını hatırlatan avukatlar, “Bu toplantıyı burada yapmak bizim için daha anlamlı” dedi.

Kaplakarslan ile annesinin sahipsiz olmadığı vurgulanan basın açıklamasında, “Ceren Kaplakarslan sanatsal faaliyetleri nedeniyle toplumca tanınır olmasaydı, belki bu dava gündeme gelmeyecekti. Onlar gibi bu ülkede yaşayan ancak isimleri bilinmeyen, şiddete maruz kalmış binlerce kadın bulunmaktadır. Müvekkilimizin tek amacı, bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmektir” ifadelerine yer verildi. Oyuncunun ABD’de doğum yapacağı öğrenildi.