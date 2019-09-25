MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeBebeğini Amerika'da doğuracak
25.09.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Bebeğini Amerika'da doğuracak

Yedi aylık hamile Ceren Kaplakarslan’ın, bebeğini güvenliği için gittiği Amerika’da doğuracağı öğrenildi

Bebeğini Amerika'da doğuracak

Kendisine şiddet uygulayan sevgilisi Temel Kankıran’a dava açan Ceren Kaplakarslan, güvenliği için annesiyle Amerika’ya gitti. Duruşma öncesi ikilinin avukatları Gökçe Yıldırım ile Yeşim Gençer, Gayrettepe Kats Sahne’deydi. Kaplakarslan’ın daha önce kadına şiddeti anlatan bir oyunda rol aldığını hatırlatan avukatlar, “Bu toplantıyı burada yapmak bizim için daha anlamlı” dedi.

Kaplakarslan ile annesinin sahipsiz olmadığı vurgulanan basın açıklamasında, “Ceren Kaplakarslan sanatsal faaliyetleri nedeniyle toplumca tanınır olmasaydı, belki bu dava gündeme gelmeyecekti. Onlar gibi bu ülkede yaşayan ancak isimleri bilinmeyen, şiddete maruz kalmış binlerce kadın bulunmaktadır. Müvekkilimizin tek amacı, bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmektir” ifadelerine yer verildi. Oyuncunun ABD’de doğum yapacağı öğrenildi. 

Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘İki Gözüm’ çekiliyor

‘İki Gözüm’ çekiliyor

20’nci yıla görkemli davet

20’nci yıla görkemli davet

Duaları kabul oldu

Duaları kabul oldu

Kızını evlendirdi

Kızını evlendirdi

Sıradaki Haber