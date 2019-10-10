10.10.2019 - 12:57 |
Bebek bekleyen Müge Boz'dan açÄ±klama!
MÃ¼ge Boz ve Caner Erdeniz Ã§ifti; anne-baba olmak iÃ§in gÃ¼n sayarken gÃ¼zel oyuncu hamileliÄŸiyle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.Â
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Kanal D'de ekrana gelen "2.Sayfa" programÄ±nÄ±n mikrofonuna konuÅŸan MÃ¼ge Boz, muhabirin sorularÄ±na iÃ§tenlikle yanÄ±t verirken; aÅŸermediÄŸini Ã§Ã¼nkÃ¼ aÅŸereceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ besinleri Ã¶nceden temin ederek buzdolabÄ±nda sakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
YanÄ±nda bulunan basketbolcu eÅŸi Caner Erdeniz ise eÅŸinin hamileliÄŸi sÃ¼resince kendisine hiÃ§ bir zorluk yaÅŸatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
MÃ¼ge Boz bebeklerinin cinsiyetinin henÃ¼z sÃ¼rpriz olduÄŸunu ifade ederek; Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.