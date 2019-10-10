Â

Kanal D'de ekrana gelen "2.Sayfa" programÄ±nÄ±n mikrofonuna konuÅŸan MÃ¼ge Boz, muhabirin sorularÄ±na iÃ§tenlikle yanÄ±t verirken; aÅŸermediÄŸini Ã§Ã¼nkÃ¼ aÅŸereceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ besinleri Ã¶nceden temin ederek buzdolabÄ±nda sakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YanÄ±nda bulunan basketbolcu eÅŸi Caner Erdeniz ise eÅŸinin hamileliÄŸi sÃ¼resince kendisine hiÃ§ bir zorluk yaÅŸatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

MÃ¼ge Boz bebeklerinin cinsiyetinin henÃ¼z sÃ¼rpriz olduÄŸunu ifade ederek; Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.