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18.10.2019 - 07:50 |

Bebek gibi iş birliği

Yaklaşık iki ay önce üçüncü kızını kucağına alan Blake Lively, Amazon ile çevre dostu ve dayanıklı bebek ürünleri üretebilmek adına iş birliği yaptı.

Bebek gibi iş birliği

Yaklaşık iki ay önce üçüncü kızını kucağına alan Blake Lively, Amazon ile çevre dostu ve dayanıklı bebek ürünleri üretebilmek adına iş birliği yaptı. Tanıtım görselleri yayınlanan oyuncu, “Yeni anne-baba olmanın ne kadar zor olduğunu anlıyorum. Her çocukta daha fazla öğreniyorum. İlk bebeğimde annem-babam yanımdaydı ve bana ihtiyaç listesi oluşturdu. Umarım şimdi de benim hazırladıklarım işinize yarar” dedi.

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