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19.12.2019 - 07:50 |

Bebek’e yeni mağaza

Dünyaca ünlü özel tasarım markalarını çatısı altında bulunduran Grace Brands, ilk mağazasını Bebek’te açtı.

Bebek’e yeni mağaza

Dünyaca ünlü özel tasarım markalarını çatısı altında bulunduran Grace Brands, ilk mağazasını Bebek’te açtı. Duygu İçil ve Sanem İçil tarafından hayata geçirilen mekanda, porselen yemek takımlarından ev aksesuarlarına, dekoratif objelerden çatal bıçak takımlarına, duvar kağıdından gümüş objelere kadar her temaya uygun seçenekler yer alıyor.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.
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Cadde Yazarları

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