Bebek’e yeni mağaza

Dünyaca ünlü özel tasarım markalarını çatısı altında bulunduran Grace Brands, ilk mağazasını Bebek’te açtı. Duygu İçil ve Sanem İçil tarafından hayata geçirilen mekanda, porselen yemek takımlarından ev aksesuarlarına, dekoratif objelerden çatal bıçak takımlarına, duvar kağıdından gümüş objelere kadar her temaya uygun seçenekler yer alıyor.