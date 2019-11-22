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22.11.2019 - 08:39 | | EMRAH AKÇAAY

Bebek'te Aleyna Tilki şov

Aleyna Tilki, önceki akşam Asmalımescit'te katıldığı bir davet sonrası soluğu Bebek'te aldı.

Bebek'te Aleyna Tilki şov

Kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Tilki, muhabirlere "Canım kokoreç çekti arkadaşlar. En yakın nerede var acaba?" diye sordu. Şarkıcı, daha sonra Ortaköy'e doğru aracıyla yol aldı.

Bebekte Aleyna Tilki şov

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