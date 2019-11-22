22.11.2019 - 08:39 | | EMRAH AKÇAAY
Bebek'te Aleyna Tilki şov
Aleyna Tilki, önceki akşam Asmalımescit'te katıldığı bir davet sonrası soluğu Bebek'te aldı.
Kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Tilki, muhabirlere "Canım kokoreç çekti arkadaşlar. En yakın nerede var acaba?" diye sordu. Şarkıcı, daha sonra Ortaköy'e doğru aracıyla yol aldı.
HTC Vive Cosmos denedik!HTC'nin yeni sanal gerçeklik gözlüğü Vive Cosmos'u denedik. Bir önceki nesle göre çok daha başarılı olan yeni sanal gerçeklik gözlüğü HTC Vive Cosmos, artık daha kompakt ve neredeyse iki kat daha fazla çözünürlük sunuyor. Bu sayede oyunların içindeyken dış dünyadan kendinizi tamamen soyutlayabiliyorsunuz.