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04.02.2019 - 08:15 |

Bebek'te aşka geldiler

Ozan Güven, modacı yeni sevgilisiyle Bebek’te aşka gelip, etraftaki kalabalığa aldırış etmeden öpüştü.

Bebek'te aşka geldiler

Ozan Güven, modacı sevgilisiyle yeni bir aşka yelken açtı. Çift, önceki gün Bebek Kahvesi’nde kahvaltı yaptı. İkili, etrafındaki kalabalığa rağmen bir ara aşka gelip öpüşerek, samimi görüntüler sergiledi.

Karşısında gazetecileri görünce kısa süreli şok olan modacı, yüzünü gizlemeye çalıştı. Oyuncu ise, ilişkisi hakkındaki sorulara “Arkadaşız” diyerek şaşırttı. Güven, geçtiğimiz yaz aylarında tasarımcı Ece Önen’le kısa süreli birlikte olduktan sonra ayrılmıştı. SEÇKİN ŞENVARDAR

 

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