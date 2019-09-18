Bedeni bırak kariyere bak

İşte Özay Şendir’in Cadde’deki yazısından o bölüm:



Samanta Fox diye bir şarkıcı vardı, 1980’li yıllarda, ‘Touch Me’ diye bir şarkı yapmış, parçadan ziyade görselliğiyle bir dönem meşhur olmuştu.

Yonca Evcimik, ‘Bandıra Bandıra’yı yaptığında, biraz da fiziksel özellik benzerliğinden olsa gerek “Yerli Samanta Fox” diyenler çıktı.

Oysa aralarında dağlar kadar fark vardı.

Şarkıcı olmak için eğitimini bırakmıştı Fox. Evcimik, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale mezunu.

Fox, tabloid İngiliz gazetelerinde şuh fotoğraflarıyla dikkat çekiyordu müziğe başlamadan önce...

Evcimik, ‘Yedi Kocalı Hürmüz’den ‘Hisseli Harikalar Kumpanyası’na, Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın Devekuşu Kabaresi’nde ‘Yasaklar’ ve ‘Reklamlar’a kadar çok uzun yıllar sahne tozu yuttu, dans etti, skeçlerde oynadı.

Fox, bugün Bulgaristan’da kumarhane sahibi biri olarak biliniyor, 53 yaşında, şaşaalı günlerinin çok uzağında.

Evcimik, 56 yaş pozu vermiş, mayoyla, seksi duruşla...

Bedenin çok da bir işe yaramadığının en güzel örneği Fox hayatımızda.

Ve Evcimik, bugüne kadar yaptıklarıyla, bizim hayatımızda iz bırakmış birisi, o yüzden bir bedenden çok daha fazlası olacak her zaman...