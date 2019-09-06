Begüm Kütük son hazırlıkları yapıyor

Önümüzdeki günlerde eşi Erdil Yaşaroğlu ile birlikte Eskişehir'de bulunan Odunpazarı Modern Müzesi'nin açılışına katılacaklarını söyleyen güzel oyuncu, bu özel açılış öncesi son hazırlıklarını yapmak için alışverişe çıktığını söyledi.

Yeni sezon için hem tiyatro oyunu, hem de televizyon dizisi teklif-leri aldığını söyleyen Begüm Kütük, "Şu anda bir taraftan tiyatro için metin okuyorum. Ayrıca da dizi projesi için senaryo okuyorum. Şu anda netleşen bir durum yok ikisi için de. İçime siner ve hissedersem kabul edeceğim tabi ki" açıklamasında bulundu.