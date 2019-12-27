Begüm Kütük: Yeni yılda çocuk sahibi olmak istiyorum

Yalnız başına geldiği bir telefon mağazasına uğrayan Begüm Kütük, yaklaşık bir saat kadar personellerden bilgi aldı. Ünlü oyuncu, "İki gün önce telefon aldım. Ne yazık ki arıza verdi, onu göstermeye getirdim. Yeni yılı evimizde kutlayarak geçireceğiz. Yılbaşında dışarı hayli kalabalık oluyor, biz evde vakit geçirmekten yanayız" dedi.

Yeni yıl için çocuk temennisi olduğunu belirten Kütük, "Her şey kısmet, ben de eşim Erdil de çok istiyoruz" açıklamasında bulundu.