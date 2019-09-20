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HaberlerCadde'Behzat Ç.' hayranlarına müjde
20.09.2019 - 09:43 |

'Behzat Ç.' hayranlarına müjde

Altı yılın ardından geçtiğimiz aylarda yayınlanan 'Behzat Ç.' dizisinin ikinci sezonunun çekilip çekilmeyeceği merak ediliyordu. Ekibin yakında ikinci sezon çekimlerine başlayacağı iddia edildi.

'Behzat Ç.' hayranlarına müjde

Başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı, Serdar Akar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Behzat Ç.' dizisinin, ikinci sezonuyla yine BluTV'de seyircisi ile buluşacağı belirtildi.

İlk sezonunda bölüm süreleri 45 dakika olan dizinin ikinci sezonunun her bölümünün 60 dakikadan oluşacağı öğrenildi.

Yaralı akbaba, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldıMalatya'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri, buldukları yaralı akbabayı tedavi ettirdi.
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