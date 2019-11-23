‘Behzat Ç. ona çok yakışıyor'

Erdal Beşikçioğlu, Elvin Beşikçioğlu ve Ünsal Coşar’ı aynı sahnede buluşturan, Tatbikat Sahnesi’nin yeni oyunu ‘Nina’, Zorlu PSM’de seyirci karşısına çıktı. Aynı zamanda oyunun yönetmeni olan Beşikçioğlu, “Elvin, çalışırken eşimden öte, benim sahne arkadaşım. Konservatuvara da Devlet Tiyatroları’na da beraber girdik, birlikte büyüdük” şeklinde konuştu.

Anne ve babasını izleyen Derin Beşikçioğlu ise, “Ben de bu yıl konservatuvar sınavlarına hazırlanıyorum. Annem ve babam öğretmenim olsun istiyorum” dedi. Babasının oynadığı karakterlerden en çok Behzat Ç.’yi kendisine yakıştırdığını anlatan genç oyuncu, “Evde çok eğlenceli biri, abim gibi... Hep onun gibi olmak istedim” açıklamasını yaptı.