Bekir Aksoy ile Nazife Oğlakçıoğlu evlendi

Bekir Aksoy, tiyatro oyuncusu Nazife Oğlakçıoğlu ile dün akşam evlendi. Sade bir törenle evlenen ünlü çifti, yakınları yalnız bırakmadı.

Aksoy, gecenin ilerleyen saatlerinde eşine şarkı söyleyerek, aşkını dile getirdi. Bu duygusal anlar, oyuncu Çiçek Dilligil’in kamerasına yansıdı. Dilligil, düğünle ilgili görüntüleri Instagram'da paylaşarak, Aksoy’un hayranlarına müjdeli haberi vermiş oldu.