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04.11.2019 - 17:47 |

Belçim Bilgin: Biri canım, kanım! Diğeri ilk aşkım

Oyuncu Belçim Bilgin, aynı gün doğan kardeşi Ferat Bilgin ile eski eşi Yılmaz Erdoğan'ın doğum gününü, Instagram hesabından paylaştığı mesajla kutladı.

Belçim Bilgin: Biri canım, kanım! Diğeri ilk aşkım

Belçim Bilgin, kardeşi ve eski eşi Yılmaz Erdoğan ile olan fotoğraflarını paylaştı. Altına da "Biri canım, kanım, kardeşim, gururum; diğeri dostum, evladımın babası, ilk aşkım, hocam. Tevafuk bu ki hayatımın iki özel insanı aynı gün doğmuşlar! İyi ki doğmuşlar bu iyi kalpli, değerli iki güzel insan! Çok seviyorum ikinizi de, nice yıllara, nice yaşlara" notunu düştü.

Belçim Bilgin: Biri canım, kanım Diğeri ilk aşkım

Belçim Bilgin: Biri canım, kanım Diğeri ilk aşkım

4 Kasım 2019 Magazin Bülteni4 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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