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25.09.2019 - 11:19 |

Belçim Bilgin'den Beren Saat-Maga iddiasına yanıt

Beren Saat ile 5,5 yıl önce nikah masasına oturduğu Kenan Doğulu'nun evliliğinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyordu. Ayrılık haberleri ile gündemde olan çiftten Beren Saat'in, bir gece kulübünde dünyaca ünlü Fransız DJ Maga ile çekilen fotoğrafı sosyal medyada olay olmuştu. Maga ile Beren Saat'i, ünlü oyuncunun yakın dostu Belçim Bilgin'in tanıştırdığı iddia edilmişti.

Belçim Bilgin'den Beren Saat-Maga iddiasına yanıt

Belçim Bilgin, meslektaşı Beren Saat ile DJ Maga'yı tanıştırdığı iddiasına yanıt verdi: Beren'in özel hayatını neden bana soruyorsunuz? Onları bulun, onlara sorun! Benim tanıştırdığımı mı yazmışlar, hiç haberim yok. Sizden duyuyorum.

    25 Eylül 2019 Magazin Bülteni25 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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