Belçim Bilgin'den Beren Saat-Maga iddiasına yanıt

Belçim Bilgin, meslektaşı Beren Saat ile DJ Maga'yı tanıştırdığı iddiasına yanıt verdi: Beren'in özel hayatını neden bana soruyorsunuz? Onları bulun, onlara sorun! Benim tanıştırdığımı mı yazmışlar, hiç haberim yok. Sizden duyuyorum.