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HaberlerCaddeBella Hadid’den mayolu paylaşım
23.08.2019 - 09:31

Bella Hadid’den mayolu paylaşım

ABD'li model Bella Hadid, sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu pozuyla formda görüntüsünü gözler önüne serdi.

Bella Hadid’den mayolu paylaşım

Bella Hadid, Instagram'da yayınladığı mayolu fotoğrafıyla dikkat çekti. 22 yaşındaki modelin paylaşımı 1.1 milyon beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Bella Hadid’den mayolu paylaşım

Bella Hadid’den mayolu paylaşım

Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.
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