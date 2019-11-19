Bella’nın öfkesi

Bella Hadid’i Instagram’dan takip ederek hayranlarını şaşırtan Selena Gomez’den, bir hafta sonra yeni bir hamle daha geldi. Ünlü modelin yaklaşık dört yıldır bir dargın bir barışık ilişki yürüttüğü ve şu sıralar ayrı olduğu The Weeknd ile 2017 yılında 10 ay boyunca aşk yaşayan şarkıcı, Hadid’in sosyal medya paylaşımına iltifat etti.

Gomez, Dior’un yüzü olan modelin sevenlerinin beğenisine sunduğu karenin altına, “Nefes kesici” notunu düşerek, gülen emoji bıraktı. Fakat Hadid, eski sevgilisiyle birliktelik yaşayan Gomez’in beğenerek yorum yaptığı fotoğrafı, dakikalar içinde sildi. Bu durum, takipçilerin gözünden kaçmazken, dış basın, güzel modelin olanları unutmadığını ve şarkıcıyı affetmediğini yazdı.