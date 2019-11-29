Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Ben Fero, şarkıları ve kliplerinde alkol ve sigara tüketimini özendiren unsurlar bulundurduğu gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi.

Şikayette; Ben Fero'nun bir şarkısında 'Ben p..çim' dediği, bir klibinde içki şişesini kafasına diktiği, parçalarının hakaret ve tehdit içerdiği belirtildi. Ben Fero hakkında soruşturma başlatıldı.