29.11.2019 - 09:12 |
Ben Fero hakkında soruşturma!
Bir vatandaş, Ben Fero'nun klipleriyle gençlere kötü örnek olduğunu iddia etti. Ünlü rapçi hakkında soruşturma başlatıldı.
Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Ben Fero, şarkıları ve kliplerinde alkol ve sigara tüketimini özendiren unsurlar bulundurduğu gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi.
Şikayette; Ben Fero'nun bir şarkısında 'Ben p..çim' dediği, bir klibinde içki şişesini kafasına diktiği, parçalarının hakaret ve tehdit içerdiği belirtildi. Ben Fero hakkında soruşturma başlatıldı.