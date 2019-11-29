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29.11.2019 - 09:12 |

Ben Fero hakkında soruşturma!

Bir vatandaş, Ben Fero'nun klipleriyle gençlere kötü örnek olduğunu iddia etti. Ünlü rapçi hakkında soruşturma başlatıldı.

Ben Fero hakkında soruşturma!

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Ben Fero, şarkıları ve kliplerinde alkol ve sigara tüketimini özendiren unsurlar bulundurduğu gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi.

Şikayette; Ben Fero'nun bir şarkısında 'Ben p..çim' dediği, bir klibinde içki şişesini kafasına diktiği, parçalarının hakaret ve tehdit içerdiği belirtildi. Ben Fero hakkında soruşturma başlatıldı.

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