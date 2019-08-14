‘Ben mayoyu plajda giyerim demiştim!’

Kendisine özel tasarlanan mayosu ve pareosuyla dikkat çeken Ece Seçkin, iki saat süren göz kamaştırıcı sahne performansı ve güçlü orkestrasıyla kendisini izlemeye gelenleri etkilemeyi başardı.

Ara ara izleyicilerle neşeli diyaloglarda bulunan Ece Seçkin, son dönemlerde sahnelerde moda olan mayo konusuna da değindi.

Ece Seçkin, "Bu aralar sahnelerde acayip bir mayo modası var. Bu konu bana da sorulmuştu. Geçtiğimiz günlerde ben mayomu sadece plajda giyerim demiştim. Bugün bu harika plajda sahneye ben de mayomla çıktım” dedi.