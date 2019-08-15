'Ben single değil, albüm insanıyım'

Herkesin single yaparak ilerlediği bir dönemde çıkarttığı albümünün başarısı kendisine hatırlatılan Merve Özbey, “Bu, ben ve ekip arkadaşlarım için büyük bir gurur. Albüm yapmak çok zorlu bir süreç. Tek başıma bir şey yapmış değilim. Benim için albüm yapmak çok önemli. Ben single değil, albüm kadınıyım” dedi.

“DİNLEYİCİLERLE BULUŞMAK, AİLE İLE BULUŞMAK KADAR DEĞERLİ”

Kurban bayramını “Herkese, sağlıkla geçirebilecekleri nice mutlu ve huzurlu bayramlar diliyorum” diyen Merve Özbey, yoğun konser temposundan dolayı anne ve babasıyla bayram öncesi görüştüğünü belitterek, "Önümde, her sanatçı arkadaşım gibi, yaklaşık 15 günlük yoğun bir süreç var. Bizim için dinleyicilerle buluşmak, aileyle buluşmak kadar değerli. Buluşamazsak mutsuz oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“HERKESİN BİR DÖNEMİ VAR”

Özbey, müzik dünyasında, rapçilerin ve sosyal medya fenomenlerinin yükselişi hakkında, “Herkesin bir dönemi var. Ben Fero, Norm Ender, Ezhel gibi isimler şimdilerde çok popüler. Ben, Ezhel’in rap dışında alternatif bir müzik tarzına sahip olduğunu da düşünüyorum. Rap müzik, dünyada çok ciddi bir yere sahip” şeklinde konuştu.

“REYNMEN’İN AÇIKLAMALARINI ÇOK SERT BULUYORUM”

Reynmen’le ilgili düşünceleri sorulan şarkıcı, “Reynmen de çok popüler oldu. Reynmen’i çok dinliyorum ama açıklamalarını çok sert buluyorum. Bu kadar sertliği, bir müzisyen olarak doğru bulmuyorum, açıklamalarında biraz daha naif olursa daha çok insanın gönlünü fethedecektir" yanıtını verdi.

“BİZ DAHA BÜLENT ERSOY KADAR EMEK HARCAMADIK”

Sıla’nın Bodrum konserinde oturarak şarkı söylediği için seyircilerden tepki aldığı hatırlatılan Özbey, “Sıla’nın oturarak şarkı söylemesinden kaynaklandığını düşünmüyorum. Ben de zaman zaman sahnede oturarak şarkı söylüyorum. Sanatçı sahnede kendini özgür hissetmeli” dedi. Güzel şarkıcı, basın mensuplarının “Bülent Ersoy gibi koltuğa uzanarak şarkı söyler misiniz?” sorusunu, “Bülent Ersoy ne yaparsa haklıdır. Biz daha onun kadar emek harcamadık" şeklinde cevapladı.